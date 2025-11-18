Commissione raccoglie 5 miliardi in emissione EU-Bond. Domanda per 86 miliardi

(Teleborsa) - La, che emette EU-Bond per conto dell'UE, hanella sua decima operazione sindacata per il 2025. L'operazione, in un'unica tranche, ha riguardato un tap di 5 miliardi di euro dell'EU-Bond con scadenza il 14 ottobre 2030. Il titolo a 5 anni è stato prezzato al 99,870% con un re-offer yield del 2,527%. Le offerte ricevute hanno superato gli 86 miliardi di euro, con un tasso di sottoscrizione superiore di circa 17 volte.Il ricavato dell'operazione sarà utilizzato perdell'UE, in particolare nel contesto di NextGenerationEU e del sostegno all'Ucraina. La Commissione ha emesso 62,27 miliardi di euro da luglio e 148,052 miliardi di euroIn linea con il piano di finanziamento dell'UE, la Commissione finalizzerà le emissioni di obbligazioni UE per questo semestre con un'e una successiva offerta non competitiva correlata. La prossima operazione nel calendario indicativo delle emissioni dell'UE è un'asta di EU-Bill il 19 novembre.