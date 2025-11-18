Commissione raccoglie 5 miliardi in emissione EU-Bond. Domanda per 86 miliardi

(Teleborsa) - La Commissione europea
, che emette EU-Bond per conto dell'UE, ha collocato 5 miliardi di euro
nella sua decima operazione sindacata per il 2025. L'operazione, in un'unica tranche, ha riguardato un tap di 5 miliardi di euro dell'EU-Bond con scadenza il 14 ottobre 2030. Il titolo a 5 anni è stato prezzato al 99,870% con un re-offer yield del 2,527%. Le offerte ricevute hanno superato gli 86 miliardi di euro, con un tasso di sottoscrizione superiore di circa 17 volte.
Il ricavato dell'operazione sarà utilizzato per finanziare i programmi politici
dell'UE, in particolare nel contesto di NextGenerationEU e del sostegno all'Ucraina. La Commissione ha emesso 62,27 miliardi di euro da luglio e 148,052 miliardi di euro dall'inizio dell'anno
.
In linea con il piano di finanziamento dell'UE, la Commissione finalizzerà le emissioni di obbligazioni UE per questo semestre con un'asta di EU-Bond fino a 5 miliardi di euro il 1° dicembre
e una successiva offerta non competitiva correlata. La prossima operazione nel calendario indicativo delle emissioni dell'UE è un'asta di EU-Bill il 19 novembre.