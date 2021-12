STM, Moody's alza rating a Baa2 con outlook stabile

STMicroelectronics

(Teleborsa) - Moody's Investors Service ha alzato a Baa2 da Baa3 ildi, azienda italo-francese di semiconduttori parte del FTSE MIB, modificandoa stabile da positivo. Il rating dell'emittente a lungo termine, si legge in una nota dell'agenzia di rating, è supportato dalla solida crescita dei ricavi dal 2017 (che ha accelerato dal 2020), dalla capacità dell'azienda di mantenere alti margini EBITDA nonostante la pressione sui prezzi, dalla maggiore resilienza alla crisi dei singoli settori, dalle politiche finanziarie prudenti e da un saldo di cassa elevato di circa 3,5 miliardi di dollari."L'aggiornamento a Baa2 riflette ildi STM, grazie alla forte crescita dei ricavi come conseguenza dell'aumento della domanda e dei livelli di prezzo per i semiconduttori, che supportano una maggiore redditività mentre l'azienda ha mantenuto una politica finanziaria prudente", ha commentato l'analista di Moody's Dirk Goedde. "Inoltre, l'azienda continua acon innovazioni continue che portano a vittorie di design in diversi settori", ha aggiunto.Nel giustificare l'outlook stabile, Moody's sottolinea che il rating è già fortemente posizionato nella categoria Baa2. L'agenzia internazionale prevede inoltre che STMicroelectronicsmantenendo un margine EBITDA rettificato da Moody's superiore al 25%. Inoltre, viene previsto che il debito lordo rettificato/EBITDA di Moody's si mantenga intorno a 1.5x.