Lindbergh ammessa su Euronext Growth Milan. Debutto il 20 dicembre

(Teleborsa) -, gruppo attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha ricevuto da parte di Borsa Italiana il provvedimento di, il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'inizio delle negoziazioni di Lindbergh è previsto. Fondata nel 2006 da Marco Pomè (presidente) e Michele Corradi (CEO), Lindbergh è operativa in Italia e in Francia e specializzata nella consegna notturna per i tecnici manutentori dell’industria e della manifattura. Il gruppo ha il suo quartier generale a Pescarolo ed Uniti (Cremona), impiega attualmente 81 dipendenti e ha chiuso il 2020 con un fatturato pari a circa 9 milioni di euro (+12% rispetto all'anno prima).L'ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento, ad unpari ad 1,70 euro per azione, di 2.675.000 azioni ordinarie, di cui di cui 2.499.000 azioni in aumento di capitale e 176.000 azioni collocate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over-allotment in vendita concessa dagli azionisti Pibes S.r.l., Pinvest S.r.l., Livingston S.r.l. a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator. Il controvalore complessivo delleè pari a 4.547.500 euro, di cui 4.248.300 euro in aumento di capitale ed 299.200 euro rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment.La raccolta, inclusiva dell'opzione di over-allotment, ha generato una, sottoscritta da primari investitori istituzionali italiani ed esteri. Ildella società post quotazione sarà pari al 27,67% del capitale sociale (29,74% in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe). Sulla base del prezzo di offerta, ladi mercato post money prevista è di 14.448.300 euro."Oggi è un momento di grande emozione e orgoglio che vogliamo condividere con tutte le persone del nostro gruppo che hanno reso possibile questo traguardo - hanno commentato Marco Pomè e Michele Corradi, co-fondatori di Lindbergh - La quotazione rappresenterà un, dove contiamo di intensificare il processo di consolidamento della nostra branch francese recentemente entrata in Lindbergh. Abbiamo obiettivi chiari e sappiamo di essere all’inizio di un percorso di ulteriore espansione che vorremo condividere con i nostri investitori e azionisti".Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni, la: Integrae SIM in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, KT&Partners in qualità di Financial Advisor, Simmons&Simmons LLP in qualità di Legal Advisor, BDO Italia S.p.A. in qualità di Società di Revisione, BDO Tax Stp S.r.l. in qualità di Consulente fiscale, mentre Spriano Communication&Partners è Advisor di comunicazione.