Mare Engineering verso quotazione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) -ha avviato l'iter per la(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 24 maggio 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi.è l'Euronext Growth Advisor (EGA).Si tratta di un gruppo, con sede a Pomigliano d'Arco (NA), attivo nel campo dell'ingegneria digitale chee si caratterizza per un'offerta integrata di servizi, prodotti e processi nell'ambito della trasformazione digitale. Il gruppo offre un'ampia gamma di servizi, prodotti (proprietari o di terzi) e soluzioni personalizzate principalmente attraverso tre brand che, pur corrispondendo a un'unica struttura aziendale, usano linguaggi e processi di interazione specifici a seconda del target di riferimento: (i) Mare Consulting, (ii) Mare Digital e (iii) Mare Industrial.Ilè composto da Marco Bellucci (Presidente del Consiglio di Amministrazione); Antonio Maria Zinno (Amministratore Delegato); Giovanni Caturano (Consigliere di amministrazione). Il board sarà integrato con almeno un membro in possesso dei requisiti di indipendenza.Prima dell'ammissione, ilè posseduto da Antonio Maria Zinno per il 30,37%, Marco Bellucci per il 22,17%, Valerio Griffa per il 17,82%, Marco Lo Sardo per il 6,75%. Altri azionisti (ciascuno con partecipazione al capitale sociale inferiore al 5%) detengono il 22,89%.Sono presenti anche, che saranno assegnate nella misura di n.1 bonus share per ogni n. 4 azioni ordinarie a favore di coloro che sottoscriveranno le azioni rivenienti dall'aumento di capitale (incluse anche le azioni in sovra-allocazione) e che non le avranno alienate sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni.