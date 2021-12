Seco, DMVI sceglie CLEA per nuova generazione di smart vending machines

SECO

(Teleborsa) -(DMVI), produttore di distributori automatici custom e soluzioni automatizzate per il retail con sede in California, ha scelto, per essere integrata con i nuovi gateway di SECO ed utilizzata come soluzione point-point nella nuova linea di smart vending machines targata DMVI.Con CLEA, DMVI sarà in grado di lanciare numerose funzionalità altamente innovative basate sull’intelligenza artificiale, tra cui offerte personalizzate, soluzioni di age-gating e di realtà aumentata che contribuiranno a massimizzare la user experience nell’utilizzo della macchine.La soluzione di SECO Mind consentirà a DMVI di abilitare nuovi modelli di business per i propri clienti, beneficiando del valore offerto dalle funzionalità di interazione machine-to-machine (M2M), manutenzione predittiva e identificazione dei trend di consumo.L’adozione di CLEA è parte di un’assistenza end-to-end offerta da SECO a DMVI, che per il 2022 prevede inoltre l’acquisto di 5.000 gateway realizzati da SECO e la sottoscrizione di SECO Care, il programma di assistenza premium di SECO. In aggiunta alle installazioni del 2022, si stima che CLEA sarà operativa su circa 40.000 vending machines di DMVI entro la fine del 2024."Fin dalla nostra fondazione ci siamo impegnati per proiettare le vending machines nel ventunesimo secolo combinando tecnologie touchscreen, soluzioni di touchless dispensing e computing hardware avanzato., massimizzando il potenziale di generazione di valore e le funzionalità a disposizione dei nostri clienti”, ha dichiarato"Siamo entusiasti di iniziare la collaborazione con DMVI, con cui condividiamo il commitment all’innovazione e alla qualità.e noi siamo orgogliosi di affiancarle in ogni passo del loro processo di trasformazione digitale”, ha dichiarato"Oggi più che mai, è la tecnologia a rendere intelligenti le vending machines.. In DMVI abbiamo trovato una società ambiziosa, che vuole rivoluzionare il proprio settore, e il nostro team di Intelligenza Artificiale non vede l’ora di affiancarla in questo brillante progetto", ha dichiarato