Homizy ammessa su Euronext Growth Milan. Debutto il 21 dicembre

AbitareIn

(Teleborsa) - Homizy, società controllata dae attiva nel settore del Build-to-Rent, ha reso noto che Borsa Italiana ha dispostoordinarie sul Come già comunicato , la società ha chiuso con successo il collocamento, per un controvalore complessivo di 10 milioni di euro, pari a 1.860.000 azioni di nuova emissione ad un prezzo di sottoscrizione pari a 5,4 euro per azione. La capitalizzazione post-money della società è pari a 55 milioni di euro. Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Homizy sarà composto di 10.193.333 azioni ordinarie prive di indicazione nominale. Il 70,72% di esse è detenuto da AbitareIn, mentre il flottante è pari al 29,28%. La data diè fissata per il"Siamo estremamente soddisfatti di aver concluso, con successo, l'iter di quotazione, con la- ha commentato Marco Grillo, presidente di Homizy - L'ingresso in Borsa Italiana, oltre ad essere motivo di grande orgoglio per noi, rappresenta uno strumento di grande supporto per società ad alto potenziale di crescita come la nostra". "La quotazione in Borsa non è per Homizy un traguardo, ma-ha aggiunto l'AD Alessandro Peveraro - La condivisione del nostro progetto con nuovi investitori e il confronto con il mercato ci consentiranno di esplicitare al meglio il valore del nostro progetto".