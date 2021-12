Borsa, nuove restrizioni non spingono i titoli del delivery. Vola invece Alfonsino

Deliveroo

(Teleborsa) - I titoli dellesi muovono in ordine sparso nella giornata odierna, non beneficiando - come successo in passato - della prospettiva didel Vecchio Continente. Nella giornata di ieri l'Olanda ha introdotto un nuovo lockdown, mentre nel Regno Unito il segretario alla salute Sajid Javid non ha escluso regole più severe sul Covid-19 prima di Natale. In Italia è attesa la cabina di regia del 23 dicembre, consecondo Guido Rasi, già direttore dell'Agenzia europea dei medicinali e oggi consulente del commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo.rispetto alla chiusura precedente,si posiziona a 214,6. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata all'insegna della cautela con prima resistenza vista a quota 222 e con più immediato supporto in avvicinamento a 209,6.per, che si posiziona a 87,66 con una discesa del 4,30%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 85,95 e successiva a 84,25. Resistenza a 96,19.registra unadel 4,89% rispetto alla vigilia, attestandosi a 3.869,9centesimi di sterlina (GBX). Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 3.789,3 e successiva a quota 3.708,6. Resistenza a 4.028,8.invece la performance di, che si attesta a 2,1 con un aumento del 16,02%. Il titolo, che rappresenta l'unica società italiana di delivery quotata in borsa, è, in asta di volatilità, dalle 12.56. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 2,217 e successiva a 2,567. Supporto a 1,867.