Milano 10:10
43.326 -0,57%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 10:10
9.652 +0,11%
Francoforte 10:10
24.080 -0,34%

Vola a Francoforte Delivery Hero

Migliori e peggiori
Vola a Francoforte Delivery Hero
(Teleborsa) - Brillante rialzo per Delivery Hero, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,22%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Delivery Hero rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Delivery Hero è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,51 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,61. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,41.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```