Vola a Francoforte Delivery Hero

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Delivery Hero
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,22%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Delivery Hero
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Delivery Hero
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,51 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,61. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)