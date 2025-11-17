Milano 14:14
43.760 -0,53%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:14
9.672 -0,27%
Francoforte 14:14
23.708 -0,71%

Francoforte: movimento negativo per Delivery Hero

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Delivery Hero
Rosso per Delivery Hero, che sta segnando un calo del 3,21%.
Condividi
```