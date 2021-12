Gruppo FS, Trenitalia: "Partiti oggi i primi Frecciarossa sulla Parigi-Lione-Milano"

(Teleborsa) - Sono partiti questa mattina da Parigi e Milano i primi due Frecciarossa che hanno segnato il. Una tappa storica nell'evoluzione del mercato ferroviario europeo.con fermate a Lyon Part Dieu, Chambery-Challes-Les-Eaux, Modane, Torino Porta Susa e arrivo a Milano Centrale. Percorso inverso per ilcon arrivo nella stazione parigina di Gare de Lyon. Altre due corse sono previste nel pomeriggio. Alle due iniziali corse giornaliere di andata e ritorno tra Parigi Gare de Lyon e Milano Centrale, via Lyon Part-Dieu, Chambéry, Modane e Torino se ne aggiungeranno poi altre tre giornaliere di andata e ritorno tra Paris Gare de Lyon e Lyon Part-Dieu e Lyon Perrache. In tutto Trenitalia effettuerà"Oggi è un giorno veramente speciale per Trenitalia e per il Gruppo FS perché tutti gli sforzi fatti negli scorsi anni stanno avendo un coronamento. Questa mattina – ha commentato l'ai microfoni di FSNews, il portale di informazione del Gruppo FS – sono partiti i primi due treni da Parigi e Milano. È la prima volta che il Frecciarossa esce dai confini italiani e la nostra strategia è di continuare: il prossimo anno saremo su un treno tra Madrid e Barcellona".Molto buona la risposta dei passeggeri. "Il treno è pieno, – ha spiegato Corradi – lo sarà anche nei prossimi giorni e abbiamo già venduto i biglietti per Pasqua e per l'estate".