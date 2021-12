Leonardo, sottoscritta linea di credito ESG-linked da 600 milioni

Leonardo

(Teleborsa) -ha sottoscritto con un pool di banche una, con una durata di 5 anni e con scadenza ad inizio 2027, finalizzata al rimborso di un prestito obbligazionario in scadenza a gennaio 2022. La linea di credito, spiega una nota,- inclusi nella Revolving Credit Facility ESG-linked (RCF-ESG) sottoscritta lo scorso 7 ottobre - tra cui la riduzione delle emissioni di CO2 attraverso l'eco-efficienza dei processi industriali e la promozione dell'occupazione femminile con lauree nelle discipline STEM. Il raggiungimento degli obiettivi legati agli indicatori ESG attiverà, inoltre, unapplicato alla linea di credito."Con la sottoscrizione di questa linea di credito,, parte integrante del Piano Industriale e del sistema di incentivazione di Leonardo, e per la finanza sostenibile - ha commentato l'AD Alessandro Profumo - Le condizioni di mercato di assoluto interesse ci hanno indotto a sottoscrivere questa linea di credito al fine di rimborsare un prestito obbligazionario in scadenza, un ulteriore passo avanti nella strategia finanziaria disciplinata del gruppo".sono stati Banco BPM, BNP Paribas (BNL Lender), BPER Banca Corporate & Investment Banking, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (IMI - Corporate & Investment Banking Division), UniCredit. Inoltre, UniCredit ha assunto il ruolo di Documentation Agent mentre Intesa Sanpaolo (IMI - Corporate & Investment Banking Division) assumerà il ruolo di Facility Agent. Ai fini dell’operazione, il club di banche è stato assistito da Linklaters e Leonardo da Clifford Chance quali consulenti legali.