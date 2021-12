MEF, rapporto trimestrale sul contenzioso tributario: al 30 settembre 287mila pendenze (-22%)

(Teleborsa) - Continua la graduale riduzione delleche, al 30 settembre, si attestano a(-22% su base annua). I ricorsi pervenuti nel terzo trimestre registrano un calo tendenziale del 35%, mentre le definizioni sono aumentate del 24%. Il 44% delleè stato depositato utilizzando la modalità telematica e il 32% delle udienze si è svolto in videoconferenza. Le nuoveinstaurate in entrambi i gradi di giudizio nel terzo trimestre 2021, pari a 24.997, risultano in diminuzione rispetto all’analogo periodo del 2020 (-35,27%). Le controversie definite, pari a 34.924, registrano un aumento tendenziale del 24,21%. Alla data del 30 settembre 2021, si consolida, quindi, il calo delle controversie pendenti, che si attestano a 287.439 fascicoli: la diminuzione risulta del 16,80% rispetto all’inizio dell’anno e del 21,69% rispetto al 30 settembre 2020. È quanto ha segnalato in una nota il Ministero di Economia e Finanze.In dettaglio, i ricorsi presentati presso le(CTP) sono stati pari a 16.192, in diminuzione del 44,87%; le definizioni, pari a 24.094, hanno registrato un aumento del 18,63%. Nelle(CTR), gli appelli pervenuti nel medesimo periodo, pari a 8.805, sono risultati in diminuzione del 4,78%; le definizioni, pari a 10.830 provvedimenti, sono aumentate del 38,72%.Nelle CTP ladicompletamente favorevoli all’Ente impositore si è attestata a oltre il 52%, per un valore complessivo di 1.096,50 milioni di euro, mentre quella dei giudizi completamente favorevoli al contribuente è stata del 26%, per un valore di 249,03 milioni. La percentuale delle controversie concluse con giudizi intermedi è stata dell’11%, per un valore complessivo di 252,97 milioni di euro. Nelle CTR la quota di giudizi completamente favorevoli all’è stata di poco inferiore al 50%, per un valore complessivo di, mentre quella dei giudizi completamente positivi nei confronti delè stata di circa il 29%, per un valore complessivo di. Le controversie concluse conrappresentano circa l’8%, per un valore complessivo diCirca il 32% delle controversie totali sono state discusse con strumenti di videoconferenza. Nelle sei regioni in cui è stato attivato il nuovo sistema informatico di deposito del provvedimento giurisdizionale digitale, il 44% dei provvedimenti definitori pubblicati è stato redatto e depositato utilizzando il servizio telematico.