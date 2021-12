FactSet, trimestrale batte attese. Guidance confermata

FactSet

(Teleborsa) -, fornitore globale di informazioni finanziarie, ha registrato(che si è concluso il 30 novembre 2021). Isono aumentati del 9,4% a 424,7 milioni di dollari, rispetto ai 388,2 milioni dello stesso periodo dell'anno fiscale 2021, con l'aumento dovuto principalmente alle maggiori vendite di soluzioni di analisi e ricerca e consulenza. L'è aumentato del 12,8% a 3,25 dollari, principalmente a causa di maggiori ricavi e una riduzione dell'aliquota fiscale. Il mercato, secondo i dati Refinitiv, si aspettava entrate per 419,1 milioni di dollari e un utile per azione di 3 dollari."Alla base della nostra rapida crescita dei ricavi c'è la nostra continua dedizione alla disciplina dei costi, alla produttività e all'esecuzione mirata", ha affermato la CFO Linda Huber. "Questo ci ha permesso di fornire, che supera la nostra guidance per il margine operativo rettificato per l'anno fiscale 2022 dal 32,5% al ??33,5%". La società haper l'anno fiscale 2022 diffusa a settembre 2021 Ilal 30 novembre 2021 era di 6.759, un aumento di 306 clienti negli ultimi tre mesi, principalmente guidato da un aumento dei clienti corporate. Il numero di utenti è aumentato di 1.229 a 162.161 negli ultimi tre mesi, principalmente guidato da un aumento degli utenti di ricerca e consulenza. FactSet è statoil 20 dicembre 2021.