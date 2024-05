Acea, utile trimestre cresce a doppia cifra. Confermata guidance 2024

(Teleborsa) - Acea chiude il primo trimestre 2024 con unconsolidato che aumenta del 12,3% a 168,3 milioni di Euro rispetto al 1Q2023, nonostante l’incremento degli ammortamenti.ricorrente del Gruppo è pari a 85 milioni di Euro, in aumento del 16,6% rispetto al 1Q2023. La focalizzazione sulla gestione dei costi e degli investimenti, insieme alla crescita organica, hanno più che compensato i maggiori ammortamenti legati agli investimenti effettuati. Il tax rate al 31 marzo 2024 è pari al 31,1% (30% al 31 marzo 2023).Ladel Gruppo sale di 66,4 milioni di Euro, passando da 4.846,8 milioni del 31 dicembre 2023 a 4.913,2 milioni di Euro al 31 marzo 2024. La variazione è influenzata principalmente dall’andamento del capitale circolante, che risente delle partite regolatorie e della riduzione delle operazioni di smobilizzo.si attestano a 1.026,3 milioni di Euro, rispetto a 1.239,9 milioni del 1Q2023 e risentono principalmente della flessione dei prezzi sui mercati energetici. I ricavi relativi alle aree Acqua Italia, Reti, Illuminazione Pubblica e Ambiente, pari a circa 0,6 miliardi di Euro, registrano nel periodo un aumento dell’1%.L’raggiunge 360 milioni di Euro in crescita del 7,2% rispetto al 1Q2023, per effetto dello sviluppo organico dei business regolati (Acqua Italia, Reti e Illuminazione Pubblica) e della performance dell’area Commerciale, che hanno più che compensato l’impatto negativo dello scenario energetico., ha dichiarato: “i risultati del primo trimestre dell’anno mostrano un andamento positivo e in crescita rispetto allo stesso periodo del 2023, grazie principalmente agli investimenti effettuati nei business regolati, con una posizione finanziaria netta solida e coerente con le nostre previsioni.con risultati attesi in linea con la guidance comunicata al mercato”.Confermata la guidance 2024, di: EBITDA +3%/+5% rispetto al 2023; Investimenti 1,5 miliardi di euro(1,1 miliardi netti da contributi); PFN/EBITDA ~3,5x.