Manovra, oggi l'approdo in Aula al Senato: è attesa alla Camera il 28 dicembre

(Teleborsa) - La Conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha stabilito che laapproderà in Aula dellamartedì, con l'avvio della discussione generale alle 14. Le votazioni non avranno inizio prima delle 18. I lavori proseguiranno nelle giornate del 29 e del 30 e c'è anche l'ipotesi del 31 dicembre. Sempre in capigruppo, viene riferito, è stata avanzata l'ipotesi che il governo possa mettere lasulla legge di Bilancio, per il via libera definitivo.Dopo il via libera della commissionedela tutti gli emendamenti del governo – da quello 'omnibus', che introduce in manovra il taglio di Irpef e Irap, la rateizzazione delle bollette, riscrive il patent box e rifinanzia il bonus tv, a quelli su delocalizzazioni e stabilizzazione delle toghe onorarie – alle 15,30 la Legge di Bilancio è approdata in Aula al Senato dove è in corso laTra gli emendamenti approvati dalla Commissione c'è quello sul, che toglie il vincolo delper le villette. Il testo approvato è lo stesso riformulato e poi presentato in nottata in commissione Bilancio durante l'esame della legge di bilancio. Previsto anche un bonus del 75% per abbattere le. Si prevede una detrazione da scontare in 5 anni per le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, con tetto a 50mila euro per le villette, 40mila ad appartamento per i piccoli condomini e 30mila per le abitazioni nei palazzi oltre le 8 unità. Il bonus serve per installare ad esempio ascensori o montacarichi, e sarà esteso anche a "interventi di automazione degli impianti degli edifici", comprese le spese di smaltimento dei vecchi impianti.