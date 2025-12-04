Eventi e scadenze del 4 dicembre 2025

Giovedì 04/12/2025

(Teleborsa) -- I ministri saranno invitati ad approvare una posizione del Consiglio (orientamento generale) sulla direttiva sui pesi e sulle dimensioni di taluni veicoli stradali. Il Consiglio punterà inoltre a definire una posizione su due proposte del pacchetto controlli tecnici, una relativa ai controlli tecnici periodici e una relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli08:30 -- Aula convegni del Senato - Le Commissioni Difesa di Camera e Senato svolgono l'audizione del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell'ambito dell'esame del documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2025-202709:30 -- Scuola di Perfezionamento per le forze di polizia, Piazza di Priscilla, Roma - Evento di Utilitalia, la Federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, organizzato in occasione di Utilitalia Nexus, il primo Forum per la sicurezza delle reti. Tra gli ospiti: i ministri Matteo Piantedosi e Gilberto Pichetto Fratin, Luca Dal Fabbro (Presidente Utilitalia) e Bruno Frattasi (Direttore Generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)09:30 -- Prima edizione dell'evento digitale del Sole 24 Ore e dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) con il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD). Parteciperanno, tra gli altri, il ministro Guido Crosetto, Giuseppe Cavo Dragone (Presidente Comitato Militare NATO), Luciano Portolano (Capo di Stato Maggiore della Difesa), Carmine Masiello (Capo di Stato Maggiore dell'Esercito), Michele Valensise (Presidente Istituto Affari Internazionali) e Giovanni Iannucci (Comandante COVI, Ministero della Difesa)10:00 -- Villa Madama, Roma - Presentazione della riforma del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Interverrà il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Nel corso dell'evento saranno presentate le principali novità della riforma della Farnesina, che entrerà in vigore il 1° gennaio 202610:30 -- L'Assemblea nazionale della CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) dal titolo "Una visione futura. Progetti, impegno, responsabilità", si terrà a Roma, all'Auditorium della Conciliazione. Interverrà , tra gli altri, il ministro Adolfo Urso11:00 -- Roma - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'Assemblea Nazionale CNA, all'Auditorium della Conciliazione11:00 -- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella sarà alla Cerimonia di consegna dei Premi "Presidente della Repubblica" dell'Accademia Nazionale dei Lincei, dell'Accademia Nazionale di San Luca e dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia12:30 -- Direzione generale INPS - Il Presidente dell'INPS, Gabriele Fava firmerà la Convenzione INPS-ANAC, insieme al Presidente dell'Autorità, Giuseppe Busia15:00 -- Palazzo Koch, Roma - Si riunisce per la seconda volta nel corso del 2025 il Comitato per le politiche macroprudenziali, composto dal Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, e dai presidenti di CONSOB, COVIP e IVASS. Alle sedute partecipa il Direttore Generale del Tesoro16:00 -- Sede del MIM (Viale Trastevere, Roma) - Il Presidente dell'INPS, Gabriele Fava, firmerà il Protocollo d'intesa tra INPS e Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il Ministro Giuseppe Valditara18:00 -- Quirinale - Cerimonia di consegna della Fiamma Olimpica in occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella- Comunicazione BOT- Risultati di periodo: Terzo trimestre 2025- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 202509:15 -- Appuntamento: Presentazione del Global Outlook 2026 con Bruno Rovelli, Managing Director - Chief Investment Strategist di BlackRock Italia