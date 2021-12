Reno De Medici, delisting il 29 dicembre

Apollo Global Management

Reno De Medici

(Teleborsa) - Rimini BidCo, società controllata da fondi di investimento gestiti da, ha reso noti i(OPA) obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di, primo produttore italiano di cartoncino ricavato da materiale riciclato e gruppo quotato su Euronext STAR Milan. Alla chiusura del periodo di adesione (17 dicembre 2021), risultano portate in adesione all'offerta 56.383.064 azioni ordinarie, pari al 14,924% circa del capitale sociale dell'emittente e al 56,447% circa delle azioni oggetto dell'offerta, per un controvalore complessivo di 81.755.442,80 euro.Tenuto conto delle 27.570.034 azioni ordinarie acquistate dall'offerente sul mercato a partire dalla data del documento di offerta, delle 275.612.781 azioni ordinarie già detenute e delle 2.070.000 azioni proprie,di Reno de Medici e al 95,780% dei diritti di voto.L'offerente adempirà all'obbligo di acquisto, dando corso ad un'unica procedura concordata con Consob e Borsa Italiana, che avrà efficacia in data 29 dicembre 2021. Borsa Italiana disporrà che le azioni ordinarie dell'emittente siano sospese dalla quotazione su Euronext Milan nelle sedute del 27 e 28 dicembre 2021 e