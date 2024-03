Rosetti Marino, utile 2023 sale a 7 milioni. Balzo del portafoglio ordini grazie a rinnovabili

Rosetti Marino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia, ha chiuso ilcon unconsolidato di 359,1milioni di euro (316,5 milioni di euro al 31 dicembre 2022). L'incremento rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (+13,47%) è riconducibile quasi integralmente al settore, che ha realizzato un prodotto interno lordo di 315 milioni di euro (272 milioni di euro al 31 dicembre 2022), mentre il settoreha realizzato un volume d'affari di 32 milioni di euro (25 milioni di euro al 31 dicembre 2022); infine il settoreha contribuito all'attività produttiva con 12 milioni di euro (19 milioni di euro al 31 dicembre 2022).Ilammonta a 818 milioni di euro (382 milioni di euro al 31 dicembre 2022) ed è composto come segue: 341 milioni di euro nel settore Oil&Gas (365 milioni di euro al 31 dicembre 2022), 477 milioni di euro nel settore Rinnovabili e Carbon Neutrality (8 milioni di euro al 31 dicembre 2022).Il margine operativo lordo () consolidato è stato di 21,9 milioni di euro, corrispondente al 6,11% del PIL, contro 30,1 milioni di euro al 31 dicembre 2022 corrispondente al 9,53% del PIL. Ilconsolidato è stato di 7 milioni di euro, contro 4,6 milioni di euro al 31 dicembre 2022.Laconsolidata a breve, comprensiva delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, al 31 dicembre 2023 è positiva per 69,9 milioni di euro , rispetto a 48,5 milioni di euro al 30 giugno 2023.Il CdA ha proposto undi 1 euro per azione.