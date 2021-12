Digital360 Feedback4you per la valutazione dello smart working

DIGITAL360

(Teleborsa) -, PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, annuncia iltramite la propria controllata P4I-Partners4Innovation. Si tratta di un’applicazione che consente dialle persone e favorire uno scambio continuo ditra manager e collaboratori o tra colleghi di pari livello in modo da offrire costanti stimoli e suggerimenti per migliorare le performance e i comportamenti delle persone.L’esigenza dile modalità didelle persone - sottolinea la scietà - è resa più urgente dal consolidamento dei modelli di. In Italia si prevede che saranno 4,38 milioni i lavoratori che continueranno a lavorare almeno in parte da remoto a valle della pandemia. Lha l’obiettivo didedicata allo Smart Working su cui DIGITAL360 è stata pioniere a livello nazionale. Progettata dagli esperti di P4I-Partners4Innovation, Feedback4you è un’app che ha l’obiettivo di innovare e semplificare il processo di valutazione delle performance del personale, consentendo ai manager di fornire valutazioni e indicazioni di miglioramento ai propri collaboratori in modo continuativo, garantendo l’allineamento sulle attività lavorative anche in Smart Working.