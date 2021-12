Avezzano, centro storico "invaso" dagli animali pop di Cracking Art

(Teleborsa) - Da unlesculture animali firmate dal movimento artisticoprotagoniste della mostra ospitata presso linvadono pacificamente, per l’intero periodo delle Festività natalizie, ilpopolando le principali strade e piazze, grazie all’eccezionale sinergia tra lache promuove il progetto eLa mostra” è organizzata della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, in collaborazione cone si avvale della disponibilità del collettivo artistico.La mostra – che verrà ulteriormente prorogata fino al– ha ottenuto finora un enorme, e continua ad entusiasmare i fruitori di ogni età, tanto che, per il periodo delle Festività natalizie, è stato deciso che la maggior parte delle sculture che la compongono beneficino di nuove collocazioni in alcuni spazi cittadini molto frequentati e idonei ad ospitarle.in Piazza Risorgimento spunta unin Via Corradini una chiocciola grande; nella Piazza del Mercato lupi, orsi, conigli e chiocciole; ancora conigli e chiocciole di varie dimensioni in Via Benedetto Croce n. 4 presso la sede di Avezzano della Fondazione Terzo Pilastro; infine, ottopresso Villa Torlonia."In occasione delle Festività natalizie, forti dell’entusiasmo con la quale la città di Avezzano ha accolto, fin dal principio, la mostra “Cracking Art”, abbiamo voluto che gran parte delle opere in mostra uscissero dall’Aia dei Musei per rallegrare le principali vie e piazze del centro storico, al fine di contribuire ad infondere gioia e positività ai cittadini in festa. Unche è stato reso possibile unicamente dalla, che mi onoro di presiedere, e un’Amministrazione pubblica disponibile e lungimirante qual è quella di Avezzano. Ribadisco, pertanto, la mia soddisfazione nell’aver portato ad Avezzano questa mostra, in quanto ritengo che, con il suo forte messaggio ecologista, ile lacostituisca un messaggio di ottimismo, anche a livello simbolico, che contrasta con il buio periodo della pandemia», ha affermatoPresidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale.