Elanco porta “Pet Therapy” negli ospedali grazie a For A Smile ETS

(Teleborsa) -all’ospedale San Paolo di Milano, presso il reparto pediatrico, è stata organizzata la prima seduta didel progetto nazionale, ideato e promosso dasostenuto da Elanco, azienda che si occupa della salute e cura degli amici a quattro zampe.Gli incontri della Dog-Pet Therapy - spiega la nota -(IAA) per i bimbi e per le loro famiglie, che, grazie alle attività con i cagnolini proposte, possono vivere momenti di leggerezza e di stacco dalla realtà ospedaliera. Al contempo, lo staff medico-ospedaliero può operare in una situazione di minore tensione.L’attività con i pet, infatti,distoglie l’attenzione dall’ambiente ospedaliero, rafforza la complicità verso l’ospedalizzazione, aumenta la fiducia verso gli operatori sanitari, aiuta ad elaborare un linguaggio verbale e non verbale nella comunicazione e costituisce un’indiscutibile valvola di sfogo.Il sostegno di Elancoun programma di attività volte ad accrescere il benessere delle persone e del pianeta, a partire dagli animali. Tutto il team di Elanco è unito dalla profonda convinzione che gli animali ci arricchiscano e ci riempiano la vita: la Dog-Pet Therapy ne è un esempio concreto.ha dichiarato GiuseppeDirettore della struttura di Pediatria e Neonatologia, dell’Ospedale San Paolo di Milano. “Abbiamo aperto le porte della nostra struttura a questi speciali cagnolini poiché come pediatra credo molto nella possibilità che hanno i cani, e altri animali domestici, di mettersi in relazione con i pazienti più fragili. In questo momento storico di post covid, di fragilità umana, soprattutto per bambini e anziani, l’intervento con i cani ha proprio la capacità di ridurre situazioni di stress e di ansia emozionale. Iniziative come queste sono di aiuto per i pazienti, per i loro familiari ma anche per gli operatori sanitari che svolgono un lavoro estremamente importante e carico di responsabilità. I cani riescono ad entrare in relazione con i pazienti, anche i più complessi, e dare loro stimoli positivi. È stata un’esperienza molto emozionante e siamo convinti che la Dog-Pet Therapy sia un aiuto in ospedale per rendere gli spazi sempre più accoglienti e familiari”.I cagnolini Golden Retriever del progetto, accompagnati dai loro coadiutori professionisti certificati I.A.A., incontrano i bambini nella sala giochi o nella loro camera. L’interazione dei cagnolini aiuta i bambini a ridurre notevolmente l’ansia durante l’attesa dei trattamenti ospedalieri. Collaboratori del tutto speciali negli incontri di Dog-Pet Therapy sono i dipendenti di Elanco, che su base volontaria possono prendere parte alle giornate per dare il proprio contributo.i. La vicinanza con gli animali può accrescere l’autostima, stimolare il linguaggio, abbassare i livelli di ansia, aiutare a riabilitare il corpo e stimolare le attività sensoriali. I piccoli pazienti dell’Ospedale San Paolo e Carlo di Milano e le famiglie, così come lo staff medico e gli operatori, hanno interagito con i cagnolini, attraverso attività di gioco e cure. Siamo molto soddisfatti di un’iniziativa che vuole testimoniare l’importanza della cura verso i più piccoli e il grande valore dell’interazione tra persone e animali. Il benessere animale è al centro del lavoro di Elanco e prevede un impegno attivo da parte di tutta l’azienda per la collettività e il territorio”, sottolineaGeneral Manager di Elanco Italia, a margine dell’iniziativa."La Pet Therapy è forse il maggior esempio di comunicazione che si sviluppa tra uomo e animale, con una partecipazione attiva e passiva da parte di entrambi i soggetti coinvolti. La routine della vita ospedaliera all’improvviso cambia: si accende la curiosità e la voglia di scendere dal letto e giocare. La Dog-Pet Therapy aiuta i piccoli pazienti ad aumentare la fiducia in sé stessi, riducendo la tensione e migliorando il loro benessere psico-fisico. Accade qualcosa di speciale quando un bambino incontra un amico a quattro zampe: lì For a Smile c’è”, il commento diPresidente e Socio fondatore di For a Smile ETS.