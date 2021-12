Gruppo Mermec, ampliata la sede genovese per il Segnalamento ferroviario

(Teleborsa) -, società deloperante a Genova, che nel 2020 ha rilevato la divisione Trasporti del Gruppo Sirti, ha conosciuto unanel corso del 2021, aumentando, fra ingegneri e altre figure qualificate, eddel suo quartier generale nel capoluogo ligure. Una crescita frutto degli impegni assunti giusto un anno fa.Dalla holding Angel, guidata da, ricordano infatti che "la primavera scorsa, in occasione della visita dell’, fu detto che Angel avrebbe non solo, ma che sarebbe stata un volano per l’occupazione di giovani talenti che vivono a Genova e località limitrofe".MermecSte, guidata dall'amministratore delegatosi occupa della progettazione di. Un settore di importanza strategica per la rete e il trasporto ferroviario.Il Cavalier Petrosa ha voluto anche ricordare l'importanza per Mermec avercon i relativi certificati Ch1, ovvero la certificazione dei componenti di interoperabilità del Radio Block Center, necessaria per a vendita e l’istallazione della soluzione Ermts- Livello 2, nel mercato dell'Unione europea.l