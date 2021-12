Bioera, salta la fusione con Helon

Bioera

(Teleborsa) - La prevista operazione di fusione per incorporazione di Helon inè saltata. Lo comunica una nota della società spiegando che "nella serata del 23 dicembre,di cui al progetto di fusione approvato dagli amministratori lo scorso 1 dicembre, ha rilasciato la propria relazione".A conclusione delle attività svolte, Fidital ritiene "circa la determinazione del rapporto di cambio".Gli amministratori di Bioera hanno preso atto dell'impossibilità a poter procedere con la prospettata operazione e si riuniranno quanto prima per valutare opzioni alternative volte a preservare la continuità aziendale - spiega l'azienda -. Al fine di poter permettere al CdA di poter operare in modo tempestivo e nel pieno delle proprie prerogative tenuto conto dell'attuale momento di tensione finanziaria anche in considerazione delle obiettive difficoltà operative in assenza di partecipazioni societarie a controllo diretto, il presidente Daniela Santanchè ha ritenuto di posticipare le proprie dimissioni dalla carica (già comunicate al mercato lo scorso 21 settembre) con effetto dalla data in cui si celebrerà una prossima assemblea degli azionisti o, come ultimo termine, al 28 febbraio 2022.