BridgeBio Pharma perde il 70% su risultati deludenti sviluppo farmaco

(Teleborsa) -, azienda di biotecnologie che si concentra sullo sviluppo di farmaci per le malattie genetiche, èa Wall Street dopo che lo studio di Fase 3 sull'acoramidis come trattamento per la cardiomiopatia amiloide correlata alla transtiretina (causa di insufficienza cardiaca)(ovvero l'obiettivo che era stato fissato per dichiarare il farmaco efficace). "Questo risultato è deludente e sconcertante. Sono, insieme a molti altri, alla ricerca di risposte", ha affermato Neil Kumar, fondatore e CEO di BridgeBio Pharma. La notizia ha provocato un sell-off che ha portato alla perdita di 4 miliardi di dollari di capitalizzazione.Seduta drammatica per, checon una discesa del 70,48%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 11,11 e successiva a 10,23. Resistenza a 14,91.