Debole Wall Street con focus su trimestrali. Male Uber

(Teleborsa) -per l', nonostante la stagione dei risultati societari stia volgendo al termine con buoni risultati complessivi. Secondo i dati LSEG, delle 424 società dell'S&P 500 che hanno pubblicato i conti fino a martedì, quasi il 78% ha superato le stime degli analisti. In un trimestre tipico, il 67% supera le stime.Sul fronte della politica monetaria, gli investitori monitoreranno attentamente i- il vicepresidente Philip Jefferson, la presidente di Boston Susan Collins e la governatrice Lisa Cook durante - per ottenere nuovi indizi sui piani di allentamento monetario della banca centrale statunitense.Tra chi ha diffuso laha previsto prenotazioni lorde per il secondo trimestre inferiori alle aspettative dopo aver mancato l'obiettivo per i primi tre mesi,ha dichiarato che i margini lordi diminuiranno a seguito della vendita della sua attività di logistica,ha riportato una perdita nel primo trimestre più ampia del previsto,ha migliorato la guidance sull'utile dopo un trimestre oltre le attese.Guardando ai, Wall Street riporta una variazione pari a -0,01% sul, mentre, al contrario, si muove al ribasso l', che perde lo 0,29%, scambiando a 5.173 punti. Poco sotto la parità il(-0,43%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,26%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,5%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,43 Mln barili; preced. 7,27 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 208K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 77 punti; preced. 77,2 punti).