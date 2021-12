Pluristem crolla in borsa su risultati deludenti trattamento Covid

Pluristem Therapeutics

(Teleborsa) -, azienda israeliana attiva nel settore delle biotecnologie e quotata al Nasdaq, èdopo aver comunicato che il proprioper il trattamento degli effetti gravi legati al Covid-19in uno studio di fase II. Lo studio aveva l'obiettivo di valutare la sicurezza e l'efficacia delle iniezioni intramuscolari di cellule PLXPAD per il trattamento della sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) associata al Covid-19."Pluristem si è unita allo sforzo globale per combattere l'inaspettata pandemia di Covid-19 - ha commentato il CEO e presidente Yaky Yanay -affetti da ARDS associata al Covid-19, che ad oggi non hanno un trattamento praticabile e rappresentano una sfida per i sistemi sanitari in tutto il mondo". "Con la nuova ondata in arrivo della variante Omicron, intendiamo esplorare le opportunità sulla base dei trend di efficacia ottenuti dagli studi", ha aggiunto.Affondacon i prezzi allineati a 1,64 per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 1,55 e successiva a quota 1,46. Resistenza a 1,76.