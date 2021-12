S&P Global e IHS Markit vendono controllate per procedere a fusione

S&P Global

(Teleborsa) - Si fa più vicina la conclusione dellada 44 miliardi di dollari tra, con il colosso risultante che sarà meglio posizionato per competere nel mondo dei dati e delle informazioni finanziare. Le due realtà hanno infatti annunciato che(controllata di IHS Markit) ae CUSIP Global (di proprietà di S&P Global) a. Il closing della fusione è ancora previsto nel. Le società avevano precedentemente annunciato la cessione delle attività di IHS Markit Oil Price Information Services (OPIS), Coal, Metals and Mining (CMM) e PetroChem Wire (PCW) a NewsCorp nell'agosto 2021.News Corp ha accettato di acquistare Base Chemicals per 295 milioni di dollari e FactSet ha accettato di acquisire CGS per 1,925 miliardi di dollari. S&P Global e IHS Markit prevedono che la società combinata riceveràda queste transazioni."Le due cessioni che abbiamo annunciato oggi rappresentanorichieste per completare la nostra fusione con IHS Markit", ha affermato Douglas Peterson, presidente e amministratore delegato di S&P Global. "Trovare un acquirente adatto per queste due attività soddisfa un requisito normativo chiave per la nostra fusione", ha aggiunto Lance Uggla, presidente e amministratore delegato di IHS Markit.a cedere la sua attività Leveraged Commentary and Data (LCD) come condizione per l'approvazione normativa. Con l' approvazione condizionata della Commissione europea della fusione di S&P Global e IHS Markit, l'esecuzione di un accordo per la vendita dell'attività LCD può avvenire dopo il closing della fusione.