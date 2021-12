Tesla, Wedbush vede rialzo del 30% nei prossimi 12 mesi

Tesla

(Teleborsa) - Il titolo, secondo un'analisi della società d'investimento Wedbush, che ha ribadito il giudizio outperform con target price a 1.400 dollari per azione. Gli analisti si aspettano che lail prossimo anno, consentendo a Tesla di soddisfare meglio la crescente domanda in Cina, mentre i nuovi stabilimenti ad Austin, Texas e Berlino dovrebbero alleviare i colli di bottiglia della produzione globale.Inoltre, Wedbush stima che entro la fine del 2022 Tesla avrà lada circa 1 milione di unità attuali. "In questo momento Tesla ha un problema di prim'ordine di domanda che supera l'offerta", si legge nella nota della società d'investimento.Tesla è in, anche se la decisione del fondatore Elon Musk di vendere parte delle proprie azioni ha fatto. Il prezzo registrato nella seduta di ieri, 1.093 dollari per azione, è infatti sensibilmente inferiore al massimo toccato il 4 novembre di 1.229 dollari per azione.