Il calendario societario 2022 di Enel

Enel

(Teleborsa) - Ilha comunicato, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, le date di diffusione dei risultati economico - finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione nel corso del 2022.In occasione della divulgazione dei risultati della relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2021, nonché della relazione finanziaria semestrale e dei resoconti intermedi di gestione relativi all’esercizio 2022, sono previste appositeper la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali.Inoltre,ha specificato che nel corso del mese di novembre 2022, verrà programmato uncon la comunità finanziaria per ladell’aggiornamentodel Gruppo.CDA: Dati preconsuntivi consolidati relativi all’esercizio 2021CDA: Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2021 e proposta di destinazione degli utiliCDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio di Enel al 31 dicembre 2021 e della destinazione degli utili - Unica convocazioneCDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022I vertici dihanno comunicato che è previsto ilnel corso dell’anno 2022, come segue:: pagamento dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2021, con datacoincidente con ile record date in data 25 gennaio 2022: pagamento del saldo del dividendo dell’esercizio 2021, con datacoincidente con ile record date in data 19 luglio 2022.