AMD, slitta il closing dell'acquisizione di Xilinx

(Teleborsa) -(AMD), multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, e, uno dei principali produttori di dispositivi logici programmabili, hanno annunciato un, a causa dello stato delle approvazioni normative globali richieste per l'accordo."Continuiamo a fare buoni progressi sulle approvazioni normative necessarie per chiudere la nostra transazione - si legge in una congiunta - Sebbene in precedenza ci aspettavamo di ottenere tutte le approvazioni entro la fine del 2021, non abbiamo ancora completato il processo e. Le nostre conversazioni con le autorità di regolamentazione continuano a progredire in modo produttivo e ci aspettiamo di ottenere tutte le approvazioni richieste". Viene sottolineato cheai termini o ai piani precedentemente annunciati per quanto riguarda la transazione.