Fisco, in arriva la riforma Ue dell'Iva ridotta

(Teleborsa) - Sono in via di aggiornamento le regole europee sulle aliquote ridotte dell'. Lo scorso 7 dicembre il Consiglio, nella sua formazione Economia e finanza, ha approvato unache, una volta adottata nelle prossime settimane dopo il parere del Parlamento, revisionerà il quadro europeo delle aliquote Iva agevolate previsto dalla direttiva n. 112/2006/Ce (direttiva Iva). Le nuove regole entreranno in vigore dal 1 gennaio 2025.Dopo "lunghe discussioni" - come specificato dal ministro delle Finanze sloveno Andrej Šircelj (fino al prossimo 31 dicembre la Slovenia detiene la presidenza di turno del Consiglio) - leconcordate all'unanimità dall'sono principalmente due: da una parte vengono introdotte nuove regole che tenderanno ad armonizzare maggiormente le scelte per un'Iva ridotta operate dagli Stati membri nella loro normativa nazionale; dall'altra la direttiva rivede ildei beni e servizi a cui gli Stati potranno accordare l'Iva più leggera. Spazio ai biglietti per dirette streaming ed eventi fruibili online e non solo in presenza, alle mascherine e ai dispositivi di protezione che abbiamo imparato a conoscere con la pandemia, ma anche agli ambiti spiccatamente in linea con gli obiettivi europei per la sostenibilità e il risparmio energetico, dalla mobilità dolce ai pannelli solari per i consumi degli edifici.