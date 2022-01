Eurozona, PMI dicembre: la crescita economica rallenta ai minimi in 9 mesi

(Teleborsa) - Dopo la breve accelerazione di novembre,segnando il valore minimo in nove mesi e registrando nuovamente un andamento al ribasso mentre risalgono i contagi da Covid-19. È l'analisi di IHS Markit, che oggi ha pubblicato il PMI dei Servizi e Composito finali per il mese di dicembre 2021. Nell'ultimo mese dell'anno l'indice dei direttori d'acquisto dellenella Zona Euro si è attestato a 53,1 punti dai 55,9 precedenti, ma viene rivisto al ribasso rispetto ai 53,3 della stima preliminare e del consensus. Nello stesso periodo il PMIviene indicato in diminuzione a 53,3 punti da 55,4 punti e risulta appena inferiore ai 53,4 punti della stima preliminare. Anche il PMI uscito due giorni fa , aveva evidenziato un peggioramento a 58 punti.Per quanto riguarda le economie più importanti dell'Area Euro, l'vede scendere il PMI composito a 54,7 punti, dopo il peggioramento del PMI servizi a 53 da 55,9 (attese 54). In, il PMI composito scende meno delle attese a 55,8 punti (consensus 55,6), mentre quello del terziario si è portato a 57 (atteso 57,1). Lavede calare il PMI composito a 49,9 punti (sotto i 50 stimati) e il PMI servizi a 48,7 (consensus 48,4). Infine, laevidenzia un peggioramento del PMI servizi a 55,8 punti (sotto le attese di 57,5)."L'accelerazione dell'espansione della produzione avutasi a novembre è stata purtroppo di breve durata. Con la ripresa dei contagi da Covid-19 nell'eurozona, gli indici di crescita di dicembre hanno indicato un rallentamento segnando- ha commentato Joe Hayes, Senior Economist presso IHS Markit - In Germania, dove le misure per combattere il Covid-19 sono state più restrittive rispetto agli altri paesi dell’eurozona monitorati, i livelli di attività economica di dicembre hanno registrato una generale stagnazione. Ciononostante,"."La diffusione dellaha avuto un forte effetto soprattutto sul settore terziario, rispecchiando una rinnovata incertezza dei clienti legata al nuovo ceppo del virus - ha aggiunto l'economista - L'allentamento delle restrizioni sui viaggi dei mesi recenti avevano facilitato l'aumento dei flussi turistici che a loro volta hanno fornito maggiore supporto al settore terziario dell'eurozona. Tutto questo, però, a dicembre è stato interrotto segnando il"."Ci sono- ha concluso Hayes - Nonostante il marginale calo delle pressioni sui prezzi, siamo ancora in zona calda visto che gli aumenti dei prezzi di vendita e di acquisto hanno indicato il secondo valore più rapido mai registrato".