Repsol compra asset in USA da Rockdale Marcellus

(Teleborsa) -, società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, ha. La compagnia ha confermato a Reuters un'indiscrezione di Marketline. Repsol pagherà 220 milioni di dollari in contanti e assumerà 2 milioni di dollari di debiti. Gli asset si trovano vicino a un'area in Pennsylvania dove Repsol gestisce già un campo di scisto.Si muove al rialzo, che si attesta a 11,07, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 11,16 e successiva a 11,39. Supporto a 10,94.