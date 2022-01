Banca Carige in rally su rumors offerta Credit Agricole

Banca Carige

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,27%, di riflesso ai rumors su una possibile offerta di. Secondo un articolo de Il Messaggero, la banca francese si sarebbe fatta avanti con un'offerta alternativa a quella di, per rilevare l'Istituto Genovese ad 1 euro, dopo una ricapitalizzazione effettuata dal Fondo interbancario (FITD) di 700 milioni (inferiore a 1 miliardo chiesto dalla Popolare Emilia Romagna).Agricole, disponibile come la concorrente a lanciare un'OPA sulla quota residua del capitale, si rafforzerebbe ulteriormente in Italia dopo aver già rilevato il Credito Valtellinese. Al fianco dei francesi consulenti di prestigio come JP Morgan e lo studio BonelliErede.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico dellaè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,8027 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 0,7727. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,8327.