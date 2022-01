ABI, convocato il Comitato Affari Sindacali e del Lavoro per approfondire misure anti-Covid nelle banche

(Teleborsa) - “Stiamo seguendo con grande attenzione l’evoluzione delle misure in ordine alla prevenzione del rischio di contagio da Sars Covid–19 e abbiamo già convocato- ABI proprio per approfondire gli aspetti che riguardano le banche". Lo ha dichiarato, Presidente del Comitato Affari Sindacali e del Lavoro (Casl) dell’ABI."Ricordo che fin dall’inizio dellaè stata e continua ad essere massima l’attenzione per la salute del personale e dei clienti, che si è realizzata anche attraverso un continuo e costruttivo dialogo con le Organizzazioni Sindacali di settore”, ha aggiunto.