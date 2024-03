Sostenibilità: Pichetto presiede riunione Comitato Ecolabel-Ecoaudit

(Teleborsa) - Ilha presieduto, ieri, nella sede del MASE la riunione plenaria del. Il Comitato, suddiviso nelle sezioni EMAS ed Ecolabel, è stato istituito per sovrintendere e promuovere il marchio di qualità ecologica delle imprese e l'uso di prodotti a basso impatto ambientale, favorendone il riconoscimento e una maggiore consapevolezza dei consumatori."EMAS ed Ecolabel – ha detto– sono due strumenti importantissimi per qualificare l'impegno ambientale delle aziende: attraverso il lavoro del Comitato vogliamo accompagnare la spinta mostrata dai settori produttivi italiani verso una sostenibilità reale, misurabile e lontana dal greenwashing".Sia EMAS che Ecolabel hanno natura volontaria e sono previsti dalLa registrazione EMAS è il sistema comunitario di Ecogestione e Audit a disposizione di aziende private ed enti pubblici che intendano valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico informazioni in merito. Il marchio Ecolabel è invece un'etichettatura che può essere concessa a beni e servizi per i quali siano stati adottati specifici criteri definiti sulla base dell'analisi del ciclo di vita del prodotto e che consentano di rilevare gli impatti ambientali in ciascuna fase, facilitando così i consumatori a riconoscere prodotti e servizi dal minore impatto ambientale.insediato l'11 marzo, il Comitato ne ha quasi esaurito il numero. Nel caso di Ecolabel, su 102 pendenti sono state deliberate 86 istruttorie e le restanti 16 verranno finalizzate con la riunione odierna, mentre per EMAS sono già state deliberate 185 istanze, con 36 messe oggi all'ordine del giorno.