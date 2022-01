Il settore commodities italiano marcia in positivo (+1,44%), positiva la giornata per Intek Group

comparto materie prime dell'Italia

settore materie prime dell'Area Euro

FTSE Italia Basic Resources

indice EURO STOXX Basic Resources

bassa capitalizzazione

Intek Group

CSP International Fashion Group

(Teleborsa) - Andamento tonico per ilgrazie alla scia positiva disegnata dalIlha aperto a 24.216,2 con un incremento di 348,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 262, dopo aver avviato la seduta a 259.Tra i titoli adel comparto materie prime, bene, con un rialzo dell'1,57%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,53%.