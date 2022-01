Prosus, CEO acquista 10 milioni di dollari di azioni della società

Prosus

Tencent

DeliveryHero

Prosus

(Teleborsa) -, multinazionale olandese e tra i maggiori investitori tecnologici al mondo, ha comunicato chedella società sul mercato. È quanto emerge da un internal dealing presso l'Autorità Olandese per i Mercati Finanziari. In particolare, sono state acquistate 122.750 azioni a un prezzo medio di circa 71,90 euro, per un totale di circa 8,826 milioni di euro.Prosus ha investimenti significativi in, Mail.ru, Ctrip e. Intanto, migliora l'andamento disulla borsa di Amsterdam, dove si attesta a 71,34, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 71,9 e successiva a 73,37. Supporto a 70,43.