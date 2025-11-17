Milano 17:35
CIR prosegue il buyback e acquista 335.000 azioni
(Teleborsa) - CIR, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 10 al 14 novembre 2025, complessivamente 335.000 azioni al prezzo unitario medio di 0,6884 euro, per un controvalore pari a 230.623,50 euro.

Al 17 novembre, CIR possiede un totale di 49.383.774 azioni proprie, pari al 5,39% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.

In Borsa, oggi, frazionale ribasso per la Holding finanziaria, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,31%.




