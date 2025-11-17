CIR prosegue il buyback e acquista 335.000 azioni

(Teleborsa) - CIR
, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 10 al 14 novembre 2025, complessivamente 335.000 azioni
al prezzo unitario medio di 0,6884 euro, per un controvalore
pari a 230.623,50 euro
.
Al 17 novembre, CIR possiede un totale di 49.383.774 azioni proprie, pari al 5,39% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.
In Borsa, oggi, frazionale ribasso per la Holding finanziaria
, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,31%.