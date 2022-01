USA, dati occupazione pressano la FED. Biden: America tornata al lavoro

(Teleborsa) - Il Dipartimento del Lavoro statunitense ha comunicato che, nel mese di dicembre 2021, isono aumentati di 199 mila unità, un dato ben peggiore rispetto alle attese del consensus (+400 mila nuovi impieghi), mentre ilè sceso al 3,9% (contro aspettative al 4,1%). Il tasso di partecipazione alla forza lavoro si è attestato al 61,9%, mentre i salari medi sono saliti dello 0,6% su base mensile e del 4,7% negli ultimi dodici mesi. Sono stati questi dati, descritti da analisti ed economisti come in chiaroscuro, aL'inquilino della Casa Bianca ha sottolineato che l'economia statunitense ha aggiunto il record di 6,4 milioni di posti di lavoro creati nel 2021. "Questo è il maggior numero di posti di lavoro in qualsiasi anno solare da parte di qualsiasi presidente nella storia", ha detto Biden dopo il rilascio dei dati da parte dell'U.S. Bureau of Labor Statistics. "", ha aggiunto.Il presidente degli Stati Uniti ha rinnovato la sua richiesta ai legislatori di approvare il suo piano fiscale e di spesa sociale da circa 2 trilioni di dollari, dicendo che aiuterebbe ad affrontare i prezzi elevati. Inoltre, ha affermato che la Federal Reserve agirà per contenere l'inflazione. "Sono, assicurandosi che gli aumenti dei prezzi non si rafforzino a lungo termine", ha affermato Biden, aggiungendo che "il modo migliore in cui io come presidente e il Congresso come legislatore possiamo affrontare i prezzi elevati è costruire un'economia più produttiva con una maggiore capacità di fornire risultati per il popolo americano".È proprio sugli effetti sulla FED dei dati odierni del mercato del lavoro che si sono concentrati i commenti degli analisti. "Sebbene il rapporto sull'occupazione mostri un altro deludente numero di posti di lavoro creati, è- ha commentato Seema Shah, chief strategist presso Principal Global Investors - Un aumento del 4,7% della retribuzione oraria su base annua, insieme a un calo del tasso di disoccupazione a un nuovo minimo pandemico del 3,9%, è un, se mai ce ne fosse uno, e probabilmente darà il via libera alla FED per l'inasprimento monetario. Il tasso di disoccupazione è già a pochi passi dal minimo pre-pandemia".Secondo Michael Pearce, Senior US Economist presso Capital Economics, gli aumenti delle buste paga più deboli del previsto mostrano che le aziende stanno trovando difficoltà a trovare nuovi lavoratori. "La, che è aumentata di appena 157.000 unità - ha spiegato l'economista - Quella debolezza è stata diffusa, con il settore della vendita al dettaglio che ha tagliato 2.100 posti di lavoro e il tempo libero e l'ospitalità hanno aggiunto 53.000 posti di lavoro, molto più debole della media di 200.000 guadagni mensili negli ultimi sei mesi". "Ciò potrebbe riflettere un certo impatto del rinnovato aumento dei casi del coronavirus ma, con i dati precedenti alla grande ondata di casi collegati a Omicron, sospettiamo che", ha puntualizzato Pearce.È d'accordo James Knightley, capo economista internazionale di ING: ", data la tempistica dell'indagine, quindi la maggior parte della debolezza va imputata ai vincoli dell'offerta (il tasso di partecipazione alla forza lavoro rimane tristemente basso a soli 61,9%) dato che tutte le indagini sulla domanda di lavoro sono così forti". "La disoccupazione che scende al di sotto del 3,9% e gli stipendi in aumento dello 0,6% su base mensile sono probabilmente piùin questo caso", ha evidenziato Knightley.