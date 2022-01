Lululemon paga dazio con la guidance

Lululemon Athletica

(Teleborsa) - In forte ribasso, che mostra un -5,59% dopo aver annunciato di aspettarsi ricavi e utili nella parte bassa della guidance precedentemente comunicata.Secondo la società il quarto trimestre dovrebbe chiudersi con un giro d'affari tra 2,125-2,165 miliardi di dollari ed un utile per azione nel range di 3,25-3,32 dollari. Le aspettative degli analisti sono per un eps di 3,34 dollari ed un fatturato di 2,17 miliardi.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 325,3 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 343,9 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 315,3.