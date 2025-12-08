Milano
17:35
43.433
0,00%
Nasdaq
18:46
25.577
-0,45%
Dow Jones
18:46
47.742
-0,45%
Londra
17:35
9.645
-0,23%
Francoforte
17:35
24.046
+0,07%
Lunedì 8 Dicembre 2025, ore 19.02
Home Page
/
Notizie
/ New York: peggiora Lululemon Athletica
New York: peggiora Lululemon Athletica
Migliori e peggiori
,
In breve
08 dicembre 2025 - 18.00
A picco il
distributore di abbigliamento tecnico sportivo
, che presenta un pessimo -4,01%.
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto