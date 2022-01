Scuola, si riapre fra mille incognite. Figliuolo pronto per screening serrato

(Teleborsa) - Suona la campanella per il rientro a scuola, in un clima molto cambiato rispetto a prima delle vacanze natalizie, a causa del crescere dei contagi causato dalla diffusione della variante Omicron in parallelo alla Delta. Ed è polemica sulla riapertura in presenza, con il governo che tira dritto, a dispetto del pressing dei governatori per una ripresa in Dad. Una ipotesi non del tutto scartata per il prosieguo dell'anno scolastico.La riapertura delle scuola è stata accompagnata da una dialettica serrata fra il Ministro Bianchi ed i presidi e dirigenti scolastici, molto preoccupati per il rientro in sicurezza dopo le vacanze natalizie e per l'assenza di personale docente e non. Di qui la richiesta di un paio di settimane per mettere a punto un piano preciso."Il numero di studenti positivi - fa notare l'ANP - rende quasi impossibile la gestione delle procedure previste dal decreto. Infatti, nonostante il supporto delle farmacie nell’esecuzione dei tamponi per gli studenti della scuola secondaria, è molto improbabile che il sistema sanitario possa sopportare l’ingente carico di lavoro necessario a fronteggiare la quarta ondata"."C'è sicuramente la possibilità che domani manchi del personale. Noi abbiamo dato 400 milioni per rinnovare e potenziare il personale proprio per l'emergenza legata al Covid. Si tratta di 35mila docenti e di altrettanto personale tecnico in più", ha assicurato Bianchi, ricordando che vi sono nuove risorse per 92 milioni di euro per l''attività di screening.Rassicurazioni sono arrivate anche dal Commissario Figliuolo, che si dice pronto a schierare l'esercito nelle scuole e sottolinea "il ritorno a scuola è importante ed è sicuro con le mascherine e il distanziamento. E' importantissimo anche dal punto di vista sociale".Nel frattempo il governo si prepara ad impugnare l'ordinanza del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha disposto la chiusura delle scuole elementari e medie fino a fine mese.Mascherine Ffp2 obbligatorie e vaccinazioni caldeggiate per gli studenti italiani, che tornano sui banchi con nuove regole in vigore da oggi. Cambiano le norme sulle quarantene.Alla scuola secondaria di primo e secondo grado, con due casi positivi in classe, si procederà con un regime di autosorveglianza (doppio test a T0 e T5) per tutti coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o sono guariti da meno di 120 giorni, mentre per gli altri si procederà con la Dad. Lo stesso vale per la primaria se c'è un solo caso, ma se i casi positivi sono due si procede subito con la Dad.Per la scuola dell'infanzia è prevista la sospensione dell'attività didattica ed una quarantena di 10 giorni con test di uscita negativo.