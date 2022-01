Tenaris

(Teleborsa) - Seduta all'insegna delle vendite per il comparto petrolifero con i prezzi del greggio in discesa dopo aver accelerato nei giorni scorsi in scia alla riunione dell'OPEC+, del 4 gennaio.Il future febbraio sulcede lo 0,41% a 78,58 dollari al barile, mentre la consegna marzo sulperde lo 0,34% a 81,47 dollari.Tra i player del settore,arretra dello 0,16% mentrecede lo 0,41%.