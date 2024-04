Borse europee negative, pesano commenti hawkish Fed e timori geopolitici

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

ENI

Banca MPS

Unicredit

Banca Popolare di Sondrio

Intesa Sanpaolo

GVS

Rai Way

Alerion Clean Power

Fincantieri

OVS

Credem

(Teleborsa) -, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Pesano l'aumento dellee i; in particolare, Neel Kashkhari (Atlanta Fed) è arrivato ad affermare che la banca potrebbe lasciare la politica in monetaria invariata per tutto l'anno se l'inflazione dovesse rivelarsi più persistente delle attese.Sul fronte macroeconomico, ina febbraio gli ordini all'industria sono rimbalzati meno delle attese: +0,2% m/m, contro +0,6% previsto e -6,2% precedente; nello stesso mese inla produzione industriale ha mostrato una dinamica analoga, registrando un rialzo di +0,2% m/m contro +0,4% stimato e -0,9% di gennaio. Numeri contrastanti per le vendite al dettaglio dell'a febbraio. Il focus odierno è sull'employment report di marzo degliNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,084. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.292,3 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,03%.Sale lo, attestandosi a +139 punti base, con un incremento di 3 punti base, con ilpari al 3,74%.preda dei venditori, con un decremento dell'1,37%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,97%, e vendite su, che registra un ribasso dell'1,39%.Giornata nera per la, che affonda con una discesa dell'1,68%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il, che continua la seduta a 36.073 punti. Negativo il(-1,06%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per il(-1,33%).tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno,ottiene un +0,96% ( lancia nel 2024 nuovo buyback per 1,1 miliardi di euro).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,30%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,39%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,16%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,15%.Tra i(+1,33%) e(+0,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,45%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,73%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,50%.scende del 2,54%.