Borse europee caute. A Milano guida l'energia

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Brillano i petroliferi, con il prezzo del greggio sui massimi da 5 mesi, a causa dell’ampliarsi della tensione in Medio Oriente. Vola anche l'oro che tocca nuovi record.Sul fronte macroeconomico, giungono segnali di contrazione per il manifatturiero europeo: l’indice PMI del settore dell’Eurozona, a marzo, scende sul minimo degli ultimi tre mesi a 46,1 punti.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,075. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.261,3 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,64%.Sulla parità lo, che rimane a quota +138 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,77%.è stabile, riportando un moderato -0,08%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,34%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,03%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,20%, mentre, al contrario, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 37.018 punti.Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce del 3,09%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,90%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,83%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,82%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,75%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,17%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,07%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,48%.di Milano,(+2,35%),(+2,20%),(+1,92%) e(+1,68%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,36%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,11%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,98%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,60%.