BCE, Lane: inflazione tornerà a scendere, non ci sono elementi per rialzo tassi

(Teleborsa) - "e che calerà al di sotto del nostro obiettivo del 2% nel 2023 e nel 2024". Lo ha ribadito, membro esecutivo del Board della, in una intervista a Il Sole 24 Ore, confermando chee ricordando che la strategia "è basata sul medio termine".Parlando del 5% segnato dall'inflazione a dicembre, il banchiere ha ricordato che l'aumento e legato all'impennata del costo dell'energia ed ha sottolineato "non vediamo comportamenti che suggeriscano che l'inflazione rimarrà al di sopra del nostro obiettivo nel medio termine"."L'inflazione non solo scenderà quest'anno, ma si attesterà al di sotto del nostro obiettivo nel 2023 e nel 2024", ha ribadito Lane, indicandoed i dati "rendono piuttosto improbabile" un aumento dei tassi quest'anno."La pandemia - ha riconosciuto il banchiere - rende. Ci vorrà del tempo per filtrare gli effetti della pandemia - effetti di base, colli di bottiglia dell'offerta e così via - e per avere una valutazione adeguata di cosa sta succedendo con l'inflazione".Lane ha giustificato lecon le diverse prospettive di inflazione, sottolineando "ci si aspetta che l'inflazione non solo torni all'obiettivo ma anche al di sotto dell'obiettivo, pertanto la nostra strategia di politica monetaria è diversa".Il vice presidente della BCE ha poi spiegato anche anche iindicando che per l'UE ci si attende unae che ciò vale anche per l'Italia." L'Italia è stata colpita molto duramente nel 2020 e ha avuto una forte ripresa nel 2021 - ha ricordato - anche se alcuni settori, come il turismo e i viaggi, non sono tornati alla normalità".(NGEU) - ha assicurato - è un altroe l'Italia è tra i principali destinatari. È qui che vedo la differenza tra la pandemia e la grande crisi finanziaria: ora abbiamo motori di crescita a medio termine, NGEU durerà per diversi anni. Inoltre, questa volta il sistema bancario ha fornito supporto per la ripresa".Un cenno anche alla, a proposito del quale Lane ha ribadito la necessità che la politica fiscale sia sostenibile a lungo termine, mentre per il debito è(ad esempio, al 3 per cento annuo anziché all'attuale 5 per cento)".