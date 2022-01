ACEA, Gaia Rating conferma eccellenza su sostenibilità

ACEA

(Teleborsa) -. Lo ha certificato, agenzia francese che valuta i risultati non finanziari e l'integrazione delle politiche di sostenibilità nel governo d’impresa.Nel 2021, l'azienda roana ha migliorato la sua performance complessiva sui temi di sostenibilità per il quarto anno consecutivo, aggiudicandosi unda 78/100 nel 2020.“Questo risultato conferma la validità del percorso di sviluppo sostenibile intrapreso da Acea, che coniuga innovazione e investimenti con una forte attenzione verso le persone e i territori in un’ottica di valore condiviso", ha commentato , Responsabile InvestorRelations & Sustainability del Gruppo Acea.