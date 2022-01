Just Eat Takeaway conferma guidance 2022 su aumento ordini

Just Eat Takeaway.com

(Teleborsa) -, colosso delle consegne di cibo a domicilio nato a febbraio 2020 dalla fusione dell'olandese Takeaway.com e del britannico Just Eat, ha comunicato che nell'intero anno 2021 ha elaborato 1,1 miliardi di, con un aumento del 33% rispetto al 2020; in particolare, la società ha elaborato 274 milioni di ordini nel quarto trimestre del 2021, con un aumento del 14% rispetto allo stesso periodo del 2020. Il(GTV, ovvero il totale pagato dai consumatori con l'esclusione delle mance) è stato di 28,2 miliardi di euro per l'intero anno, con un aumento del 31% rispetto al 2020. 7,3 miliardi di euro sono stati registrati nel quarto trimestre del 2021 (+17% sullo stesso periodo del 2020). Ilè migliorato "sostanzialmente" nel quarto trimestre del 2021 e, di conseguenza, il margine EBITDA rettificato per l'intero anno 2021 dovrebbe essere al centro dell'intervallo di guidance di -1% e -1,5% del GTV."Dopo la fusione di Just Eat e Takeaway.com quasi due anni fa, abbiamo fatto investimenti significativi per far crescere le nostre posizioni di leadership e la società è ora sei volte più grande in termini di ordini - ha commentato il- Sulla scia di questo successo, abbiamo notevolmente migliorato la nostra redditività per tutta la seconda metà del 2021 eLa società ha: il GTV crescerà a un tasso "mid-teens" anno su anno nel 2022; il 2021 è stato l'anno di punta delle perdite, con il margine EBITDA rettificato del 2022 che è visto in miglioramento nell'intervallo da -0,6% a -0,8% del GTV; margine EBITDA rettificato di gruppo a lungo termine superiore al 5% del GTV.