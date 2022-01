FED, Harker: possibile aumento tassi a marzo, inflazione è persistente

(Teleborsa) - Un'inflazione più alta di quella auspicabile e un mercato del lavoro molto robusto non possono che portare a un inasprimento della politica monetaria. È quanto affermato da Patrick Harker, presidente della FED di Filadelfia. "Mi aspetto che- ha affermato - Quindi, possiamo probabilmente aspettarci. Potremmo benissimo continuare ad aumentare i tassi durante tutto l'anno man mano che i dati evolvono"."A dicembre,annualizzata è arrivata al 7% , la lettura più alta in quasi 40 anni. Sì, parte di questo aumento dell'inflazione ha avuto a che fare con: la domanda dei consumatori era forte, ad esempio, a causa degli sgravi fiscali, ma le forniture erano limitate a causa del virus", ha spiegato durante un evento online tenuto dal Philadelphia Business Journal."Ma è chiaro - ha ammesso l'economista - che. L'inflazione è effettivamente penalizzante per chi ha mezzi limitati. Sono anche preoccupato che le aspettative di inflazione possano disancorarsi".